Comienzan obras de Seúl Arena, primer escenario especializado en K-Pop

Photo : YONHAP News

La construcción del primer estadio especializado en K-POP de Seúl, conocido como Proyecto Seúl Arena, comenzaron el martes 2 con una ceremonia de inauguración para marcar dicha iniciativa.La ciudad de Seúl y la empresa Seúl Arena Co., Ltd. celebraron una ceremonia de inauguración en la futura ubicación del estadio en Chang-dong, distrito de Dobong, Seúl, anunciando que no solo se unían para potenciar un crecimiento cualitativo de la cultura de conciertos en Corea, sino para fortalecer la posición global del K-POP.Seúl Arena será el primer estadio especializado en música K-POP, y permitirá albergar hasta 28.000 espectadores. Además, contará con un auditorio de tamaño mediano para 7.000 personas y con un complejo cultural que incluirá cines y otras propuestas.El Gobierto Metropolitano de Seúl cederá el terreno, mientras que Seúl Arena Co., Ltd., una empresa establecida por Kakao, se encargará de la construcción, operativa y mantenimiento de las instalaciones.El proyecto Seúl Arena prevé concluir las obras en marzo de 2027.