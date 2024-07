The Minjoo exige destituir a fiscales de casos vinculados con su líder

Photo : YONHAP News

The Minjoo, el principal partido opositor, propuso el martes 2 de forma unánime destituir a los fiscales que orquestaron las investigaciones contra su líder, Lee Jae Myung, incluidas aquellas sobre las remesas enviadas a Corea del Norte por la empresa SBW considerándolas como soborno indirecto.Al respecto Yoon Jong Kun, portavoz de The Minjoo ante la Asamblea Nacional, expresó la necesidad de remover a esos fiscales por abuso de poder al activar una investigación poco objetiva y con la única intención política de desprestigiar al líder opositor al tacharle de "criminal" en beneficio del actual presidente, Yoon Suk Yeol.En respuesta, tanto Presidencia como el oficialista Poder del Pueblo criticaron fuertemente la propuesta, afirmando que dicha petición solo refleja los deseos de The Minjoo de vengarse de aquellos que investigaron a su líder y formularon cargos en su contra.