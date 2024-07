Controversia política aplaza ceremonia de apertura de 22ª Asamblea Nacional

Photo : YONHAP News

La confrontación entre los partidos políticos en el parlamento es cada vez mayor, tanto que ha obligado a postergar la ceremonia oficial de inauguración de la 22ª Asamblea Nacional, programada para el viernes 5, aunque previamente ya comenzó su andadura.El principal motivo del aplazamiento fue la aprobación de la "Ley de investigación especial sobre un marín fallecido", promovida por la oposición, que llevó al partido gobernante Poder del Pueblo a afirmar que no participará en la ceremonia.Al respecto, el líder oficialista Choo Won Ho expresó que las actuales circunstancias hacen tambalearse al estado de Derecho, incluyendo la intención del opositor de destituir a fiscales, y por tanto, la ceremonia de apertura de la nueva legislatura en la Asamblea Nacional carece de sentido y valor. También anunció que solicitaría al presidente Yoon Suk Yeol que no asistiera a la ceremonia, afirmando que lucharán contra "la dictadura legislativa".Ante la primera ceremonia de apertura "a medias" en la historia constitucional del país, el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, decidió su aplazamiento.El jueves 4, la Ley de Investigación Especial impulsada unilateralmente por la oposición para aclarar las sospechas de injerencia al investigar la muerte de un soldado de Infantería de Marina, fue aprobada en sesión plenaria de la Asamblea Nacional.Durante el pleno, los diputados opositores, mayormente del partido The Minjoo, dieron luz verde a la propuesta de ley por 189 votos a favor y 1 en contra, de un total de 190 legisladores presentes. Previamente, el oficialismo se enrocó en un debate ilimitado o filibusterismo durante 24 horas para oponerse a la votación.The Minjoo alegó que la ley de investigación especial sobre el marín fue aprobada siguiendo los procedimientos legales de la Asamblea Nacional y criticó a Poder del Pueblo por hallar una excusa para que el presidente no asistia a la ceremonia de apertura.