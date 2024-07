Lee Jae Myung apuesta por seguir al frente de The Minjoo

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung ha anunciado oficialmente su intención de proseguir otro mandato como líder de The Minjoo.El miércoles 10 presentó su plan de postularse como candidato a la presidencia del partido, a falta de algo más de un mes para el Congreso Nacional de The Minjoo, programado para el día 18 de agosto.Lee expresó que las últimas esperanzas de los ciudadanos se depositan en el Parlamento, como garante de la democracia y el bienestar popular, y defensor del destino de la nación. Así, dijo sentir gran responsabilidad como líder del partido mayoritario en la cámara legislativa.Agregó que no hay nada más importante que estabilizar la vida de la población, que definió como "única ideología rectora para la clase política y su misma razón de ser".Enfatizó que como formación que ejerce la mayoría parlamentaria y la oposición, The Minjoo debe vigilar al Gobierno, propiciar un mejor futuro para Corea, fomentar los nuevos motores del crecimiento, crear una sociedad de esperanza que garantice una vida estable a sus integrantes, y promover el dinamismo en todos los sectores para que el país pueda seguir progresando.Por el momento hay tres candidatos a presidir The Minjoo: el exlíder del partido, Lee Jae Myung, el exlegislador Kim Soo Kwan, y Kim Ji Soo, representante del Foro para la Economía del Futuro de la Península Coreana.