New Jeans es elegido como embajador honorario de turismo 2024

Photo : YONHAP News

El grupo New Jeans ha sido elegido como embajador honorario de turismo de Corea.El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo anunció el jueves 11 la designación del grupo New Jeans como embajador honorario de turismo 2024.Junto con el nombramiento publicó varios vídeos promocionales protagonizados por New Jeans sobre viajes por Corea que no pueden hallarse en buscadores, reflejando la tendencia actual de un turismo que prefiere protagonizar experiencias, como visitar mercados para comer tteokbokki o disfrutar de un bol de fideos instantáneos tras una caminata por la montaña, rompiendo la opción tradicional de presentar menús de comida coreana.Según la cartera, un 35,6% de los turistas que visitaron Corea el año pasado eran menores de 30 años, y un 84% viajeros individuales, explicando que la designación de New Jeans busca atraer a jóvenes de entre 20 y 30 años.En 2022, el archifamoso grupo BTS fue nombrado como embajador honorario de turismo de Corea, y en 2023 designaron a Lee Jung Jae, protagonista de 'El juego del calamar'.