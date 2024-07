Corea del Sur comienza a producir arma láser antiaérea en masa

Photo : KBS

Corea del Sur comenzará a producir en masa un arma antiaérea que puede derribar vehículos no tripulados mediante láseres de alta potencia.La Administración de Programas de Adquisición de Defensa (DAPA) anunció el jueves 11 haber firmado un contrato con Hanwha Aerospace el pasado 25 de junio para producir en masa el sistema de armas Block-I, siendo la primera fase del llamado proyecto StarWars.La agencia describió el Block-I como un futuro sistema de armas basado en un nuevo concepto que neutraliza objetivos mediante irradiación directa con láseres de fibra, permitiendo ataques de precisión contra aviones pequeños no tripulados y multicópteros a distancias cortas.Como principales cualidades, destacó que no sólo es invisible y silencioso, sino que no requiere munición y funciona con electricidad. Por tanto, cada disparo sólo cuesta unos 2 mil wones coreanos.El desarrollo de este sistema comenzó en agosto de 2019 y en abril del año pasado fue considerado como apto para combate. Una vez comience la producción en masa, dicho sistema se entregará al ejército para entrar en servicio durante este año.