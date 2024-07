Presidente de Comité de Salario Mínimo lamenta falta de consenso

Photo : YONHAP News

El presidente del Comité del Salario Mínimo, Lee In Jae, expresó su decepción por no haber logrado un consenso entre los integrantes del comité sobre el salario mínimo para el próximo año, que finalmente tuvieron que fijar mediante votación.Tras finalizar la undécima reunión del comité, que tuvo lugar el viernes 12 en la sede gubernamental de Sejong, Lee comentó a la prensa su decepción al no haber podido estrechar diferencias y alcanzar un acuerdo que contara con la aprobación tanto de trabajadores como de empresarios y pequeños comerciantes.Durante la reunión, los miembros públicos del comité presentaron diversas propuestas para intentar reducir las diferencias entre trabajadores y empresarios, sugiriendo un rango mínimo de entre 10.000 wones (incremento del 1,4%) y un límite superior a 10.290 wones (incremento del 4,4%).Dentro de este rango, las propuestas finales de ambas partes fueron 10.120 wones por hora, por parte de los trabajadores, y 10.030 wones por parte de los empresarios.La propuesta de los empresarios obtuvo 14 votos a favor, mientras que la de los trabajadores solo obtuvo 9, llevando a optar por la primera.Pese a todo, expresó que el resultado de la votación no satisface ni a los trabajadores ni a los pequeños empresarios.Por último, señaló que el actual mecanismo presenta ciertas limitaciones y mostró su esperanza porque a futuro el Ministerio de Empleo proponga un minucioso debate y adopte medidas para reformar el sistema de determinación del salario mínimo.