Photo : YONHAP News

El oficialista Poder del Pueblo ha solicitado al Tribunal Constitucional que se pronuncie ante una disputa jurisdiccional sobre la audiencia que promueve el principal partido opositor, The Minjoo, basada en una petición pública que pide la destitución del presidente Yoon Suk Yeol.La solicitud llegó después de que The Minjoo aprobara unilateralmente un calendario de audiencias y citaciones de testigos en el Comité de Legislación y Justicia el pasado martes.En un comunicado de prensa emitido el viernes 12, Poder del Pueblo acusó a The Minjoo de vulnerar los derechos de sus integrantes del comité, como son representar al público o revisar y votar las mociones, alegando un grave incumplimiento de la Carta Magna y múltiples ilegalidades en el proceso.También solicitó que declare nula la aprobación de las audiencias programadas los días 19 y 26 de julio por el comité, y que adopte medidas cautelares para suspender su eficacia.