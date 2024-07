Continúa disputa política por investigación especial sobre muerte de marine

Photo : KBS News

La Asamblea Nacional sigue en medio de una fuerte controversia por el proyecto de ley que aprobó la oposición de modo unilateral solicitando una investigación de un fiscal especial sobre la muerte de un infante de marina el año pasado, que posteriormente vetó el presidente Yoon Suk Yeol la semana anterior.Lee Hae Sik, portavoz de The Minjoo, el principal partido opositor, expresó el lunes 15 que su partido planea someter dicho proyecto de ley a una segunda votación tras la convención del oficialista Poder del Pueblo para elegir nuevos líderes.Comentó que los partidos rivales podrán discutir la agenda parlamentaria sólo tras finalizar la convención, y que Poder del Pueblo podrá definir la dirección a seguir sobre el proyecto de ley de investigación especial.En cuanto a las discusiones para buscar un fiscal especial "permanente" en caso de que el proyecto no sea aprobado por el Parlamento, Lee explicó que "no era el momento de revisar ese asunto".Por su parte, Poder del Pueblo criticó duramente a The Minjoo por recurrir al sistema de fiscal especial permanente, acusándolo de intentar una "dictadura unipartidista de estilo nazi".El líder parlamentario de Poder del Pueblo, Choo Kyung Ho, afirmó que si The Minjo usa su mayoría parlamentaria para modificar las normas relacionadas, podrá decidir sobre cualquier asignación de un fiscal especial sin respetar el principio de neutralidad política.