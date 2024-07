Arranca audiencia sobre solicitud de destitución del presidente Yoon

Photo : KBS News

El Comité Judicial de la Asamblea Nacional convocó una audiencia para valorar la solicitud de destitución presentada contra el presidente Yoon Suk Yeol.Antes de la audiencia, los legisladores del oficialista Poder del Pueblo convocaron una protesta frente a la oficina del presidente del Comité Judicial alegando que la audiencia era ilegal y nula al celebrarse sin la aprobación del pleno de la Asamblea Nacional.Durante una reunión estratégica, el líder parlamentario Choo Kyung Ho también criticó la audiencia acusando al presidente del Comité Judicial, y legislador del principal opositor The Minjoo, de llevar a cabo una audiencia inconstitucional.Choo calificó dicha acción como un intento de The Minjoo de proteger a Lee Jae Myung mediante un "espectáculo de destitución" sin precedentes.Por su parte, The Minjoo defendió la legalidad de la audiencia afirmando que refleja la voluntad y el deseo del casi 1,5 millones de ciudadanos que firmaron la petición.Park Chan Dae, líder interino del partido, advirtió que si la audiencia no se desarrolla de manera adecuada o si intentan obstaculizar los procedimientos, su formación adoptará medidas firmes según las leyes correspondientes.