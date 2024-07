EEUU sanciona a implicados en programa balístico-espacial de Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Estados Unidos ha impuesto sanciones contra seis particulares de China y cinco empresas con sede en dicho país por ayudar a Corea del Norte a desarrollar sus programas espaciales y de misiles balísticos.La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el día 24, hora local, su decisión de sancionar a cinco entidades por su vinculación en la compra de bienes relacionados con el programa espacial y de misiles balísticos de Corea del Norte.El Tesoro explicó que la medida reafirma que las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Corea del Norte siguen manteniendo pleno efecto y reiteró la voluntad de Estados Unidos de responder a la evasión de sanciones y promover los esfuerzos para aplicarlas.Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, comentó que el continuo desarrollo y proliferación de tecnologías de misiles balísticos por parte de Corea del Norte no solo incumple las sanciones de la ONU, sino que es un acto irresponsable y desestabilizador tanto para la región como para la comunidad internacional.Añadió que Estados Unidos sigue comprometido a usar todos los mecanismos a su alcance para hacer cumplir esas sanciones internacionales, incluida la interrupción de redes de adquisiciones ilícitas que proporcionan insumos clave para esas tecnologías, o responsabilizar a quienes permiten dichas actividades. De hecho, los activos de los sancionados en Estados Unidos quedarán congelados, al tiempo de prohibir a los estadounidenses negociar con ellos.Esas cinco entidades son Beijing Sanshunda Electronics Science and Technology Co., Ltd., Qidong Hengcheng Electronics Factory, Shenzhen City Mean Well Electronics Co., Ltd. Beijing Jinghua Qidi Electronic Technology Co., Ltd. y Yidatong Tianjin Metal Materials Co., Ltd., mientras que entre los seis particulares figuran nombres como Chen Tianxin y Du Jiaxin, según informó el departamento del Tesoro.