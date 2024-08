Photo : YONHAP News

Seúl está negociando con Tokio sobre la representación de la historia del trabajo forzoso al que fueron sometidos los coreanos en las minas de Sado durante la ocupación japonesa de la península. Sin embargo, estos intercambios tienen como objetivo mejorar el estado de la presentación del sitio, y no su contenido.Así lo anunció el jueves un funcionario del Ministerio de Exteriores, detallando que las negociaciones en curso se centran en mejorar el estado de la exposición. Además, agregó que sería difícil modificar el contenido ya que las negociaciones relacionadas ya han concluido, aunque insinuó que no se descarta discutirlo nuevamente.El 28 de julio, el ministerio había informado que los objetos actualmente expuestos fueron fabricados apresuradamente tras el acuerdo entre Seúl y Tokio. Según el ministerio, se prevé que sean reemplazados por materiales de mejor calidad.Seúl había aceptado la inclusión de esta mina en el patrimonio cultural de la UNESCO, con la condición de que Tokio diera a conocer al público toda su historia, incluida la explotación laboral de los coreanos. Sin embargo, la exposición no menciona explícitamente que los coreanos fueron "forzados" a trabajar allí durante la Segunda Guerra Mundial.