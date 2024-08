El equipo olímpico surcoreano gana su tercer oro en tiro

Photo : YONHAP News

Yang Ji In consiguió la octava medalla de oro para Corea del Sur y el tercero en tiro en los Juegos Olímpicos de París 2024.El 3 de agosto (hora local), en el centro de tiro de Châteauroux, Yang Ji In obtuvo la presea de oro en la final de pistola de 25 metros tras una reñida competencia en el desempate.Con este logro, el tiro coreano ha logrado un total de 5 medallas en esta competición (tres de oro y dos de plata), además de las preseas doradas obtenidas por Oh Ye Jin en pistola de aire femenino y Ban Hyo Jin en rifle de aire femenino.Es la primera vez en 12 años que el tiro coreano obtiene 5 medallas en los Juegos Olímpicos, igualando el mejor resultado histórico logrado en los Juegos de Londres 2012.