An Se Young entrega la histórica medalla de oro a Corea en bádminton individual femenino

Photo : YONHAP News

La deportista coreana logró medalla de oro en la prueba femenina de bádminton individual en los Juegos Olímpicos de París, colgándose la presea dorada .An, la no. 1 del mundo, venció a la china He Bing Jiao por 2 a 0 en la final de bádminton individual femenino celebrada en la cancha 1 de La Chapelle Arena. De esta manera, Corea del Sur ganó el oro olímpico en la prueba individual femenina de bádminton despues de 28 años desde 1996 en los juegos de Atlanta.La medalla de An es la séptima medalla de oro de Corea del Sur en bádminton, que fue elegido como disciplina olímpica oficial en 1992.