Gobierno podría tomar medidas sobre Asociación de Bádminton

Photo : KBS News

El ministro de Cultura, Deporte y Turismo, Yoo In Chon, está dispuesto a tomar medidas respecto a la Asociación Coreana de Bádminton en caso de ser necesario, a partir de las confesiones que hizo An Se Young, en la rueda de prensa que dio justo después de colgarse la medalla de oro en la final individual femenina de dicha modalidad en los Juegos Olímpicos París 2024.El miércoles 7, luego de asistir a la ceremonia de nombramiento de nuevos directivos del Centro de Ética Deportiva, Yoo declaró que ordenará investigar los problemas aludidos por la medallista y adoptará las medidas requeridas de existir la necesidad de lograr mejoras, enfatizando que la pregunta más importante aquí es si la Asociación de Bádminston y los entrenadores están cumpliendo debidamente su papel para el bien de los deportistas.En la rueda de prensa del día 5, An Se Young cuestionó desde París la forma cómo la Asociación de Bádminton trata a jugadores lesionados, así como su sistema de formación y entrenamiento de deportistas, el proceso de toma de decisiones que maneja y la selección de jugadores a competir en torneos internacionales, confesando indirectamente las dificultades que tuvo ella misma, sobre todo tras sufrir una lesión nada leve en la rodilla en los Juegos Asiáticos de Hangzhou, organizados entre septiembre y octubre de 2023.