Se pospone nuevamente la extradición de Do Kwon a Corea del Sur

Photo : YONHAP News

La extradición de Kwon Do Hyung (Do Kwon), el fundador de Terraform Labs y figura clave en el colapso de las criptomonedas Terra LUNA, ha sido nuevamente postergada.La Corte Suprema de Montenegro informó el 8 de agosto que decidió aplazar la extradición de Kwon a Corea del Sur hasta que se emita un fallo sobre la solicitud de la Fiscalía General local para revisar la legalidad del proceso. El veredicto sería emitido a principios de septiembre.El 1 de agosto, un tribunal de apelaciones había confirmado la decisión de la Corte Superior de extraditar a Kwon a Corea del Sur. Sin embargo, la Fiscalía General local presentó una objeción al día siguiente, solicitando a la Corte Suprema que revisara la legalidad de la decisión.Este no es el primer retraso en el proceso: en marzo pasado, la extradición de Kwon a Corea del Sur también había sido programada, pero fue anulada el 5 de abril tras una objeción de la Fiscalía General, lo que obligó a reiniciar el proceso.El caso de Kwon ha generado debate sobre quién tiene la autoridad para decidir el país de extradición.Kwon, quien salió de Corea del Sur hacia Singapur en abril de 2022 antes del colapso de las criptomonedas Terra LUNA, fue arrestado el 23 de marzo del año pasado en un aeropuerto de Montenegro con un pasaporte falso de Costa Rica.Kwon ha pedido enérgicamente ser enviado a Corea del Sur, donde la pena máxima por delitos económicos es de 40 años, en contraste con Estados Unidos, país que también desea su extradición, donde las penas se suman por cada delito individual y podría enfrentar más de 100 años de prisión.