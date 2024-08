Park In Bee no logra obtener un puesto en la Comisión de Atletas del COI

Photo : YONHAP News

La destacada golfista surcoreana Park In Bee no logró asegurar un lugar en la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI).El COI anunció los resultados de las votaciones para la Comisión de Atletas el jueves en París, y Park no se encontraba entre los cuatro nuevo miembros seleccionados.Park fue una de los 29 candidatos que competían por los cuatro puestos disponibles, los cuales fueron decididos mediante el voto de unos diez mil atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de París. En la votación, Park ocupó el puesto número 18, obteniendo 590 votos.Así, la representación de Corea del Sur en el COI estará en manos de dos miembros: Lee Kee Heung, presidente del Comité Olímpico y Deportivo de Corea, y Kim Jae Youl, presidente de la Unión Internacional de Patinaje, puesto que el mandato de otro miembro surcoreano, Ryu Seung Min, quien fue elegido durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, finalizará después de los Juegos de París.