Reunión interministerial ante riesgo de incendios de coches eléctricos

Photo : YONHAP News

Ante el creciente miedo entre la población por el riesgo de incendios de vehículos eléctricos, el Gobierno ha convocado una serie de reuniones interministeriales para analizar la situación actual y abordar las posibles medidas de control y prevención.La primera sesión se organizó el lunes 12 a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y se prevé que otras tendrán lugar el martes bajo la moderación de la Oficina del Primer Ministro. El objetivo es intercambiar opiniones sobre recientes casos de incendio de coches eléctricos, debido a los cuales aumenta entre los ciudadanos el pánico a dicho tipo de automóviles y estudiar las medidas a tomar para prevenirlos.Así, los debates se desarrollarán, uno, sobre los vehículos en sí y las baterías que usan, y dos, sobre la infraestructura necesaria para su uso, en particular la instalación y mantenimiento de cargadores.Por ejemplo, valorarán obligar a las automotrices incluir en la presentación de sus modelos eléctricos toda la información vinculada a las baterías, hasta el nombre de la compañía fabricante. A tal efecto analizarán si eso es legalmente posible y si no suscita fricciones comerciales, al ser los datos del fabricante de baterías un secreto industrial de cada empresa automotriz.También establecerán pautas específicas sobre la recarga de coches eléctricos, como la recomendación que emitirá el Ayuntamiento de Seúl de permitir el acceso a zonas de estacionamiento subterráneo solo a vehículos con baterías cargadas hasta un 90% en virtud de la Normativa sobre mantenimiento de viviendas multifamiliares, que planea reformar hasta fines de septiembre.Finalmente y en lo que se refiere a los cargadores barajarán fomentar el uso del módem PLC, que los conecta con el vehículo evitando sobrecargas. Este sistema, de momento, está sembrado en los cargadores rápidos, pero casi no está instalado en los de velocidad normal.