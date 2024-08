Nuevo director del Museo de la Independencia rehusa retirarse del cargo

Photo : YONHAP News

El nuevo director del Museo de la Independencia de Corea, Kim Hyung Seok, ha negado su afiliación al movimiento "New Right" durante una conferencia de prensa celebrada el lunes 12 en medio de una creciente controversia.Kim subrayó que, si por "New Right" se entiende el desprecio hacia los luchadores por la independencia y la defensa de la colonización japonesa, él no se identifica con dicha ideología.La controversia surgió después de que, durante el proceso de entrevista para su nombramiento, Kim afirmara que la nacionalidad de los ciudadanos coreanos durante la ocupación japonesa era "japonesa".Ante esto, explicó que su intención era destacar que, precisamente por esa pérdida de soberanía, se llevaron a cabo movimientos de independencia para recuperar la libertad nacional. También enfatizó que considera el establecimiento del Gobierno Provisional de la República de Corea en 1919 como el punto de partida de la fundación del país, y afirmó que la lucha por la independencia se extendió durante 29 años hasta 1948.A ello, la Asociación de Veteranos de la Independencia manfiestó su fuerte rechazo reafirmando que no participará en la ceremonia oficial del Día de la Liberación organizada por el gobierno. Además, anunció que organizará su propio evento para conmemorar el Día de la Liberación, junto con otras organizaciones.