Embajador surcoreano ante la ONU pide el fin inmediato del conflicto en Gaza

Photo : YONHAP News

El embajador de Corea del Sur ante la ONU, Hwang Joon Kook, ha instado a poner fin de inmediato al conflicto en la Franja de Gaza, advirtiendo que la situación en Oriente Medio no puede seguir en una peligrosa espiral de tensiones.Durante su intervención en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), celebrada el 13 de agosto, en Nueva York, el embajador Hwang expresó su apoyo a la declaración conjunta emitida por Estados Unidos, Egipto, Catar y otros países mediadores, que insta a la reanudación de las negociaciones el 15 de agosto.Urgió a Hamás que participe en las negociaciones de alto el fuego y a Israel que cumpla con las condiciones establecidas por las resoluciones del CSNU.En particular, condenó el ataque al edificio de la escuela Al-Tabaín, ocurrido el pasado 10 de agosto, en el que murieron alrededor de 100 personas. El embajador surcoreano criticó a Israel por afirmar que había eliminado a 31 terroristas en estos bombardeos, señalando que no se hizo ninguna distinción entre civiles, incluidos mujeres y niños, y los combatientes armados.