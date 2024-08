Reunión oficialismo-oposición se pospone al contagiarse Lee Jae Myung de covid-19

Photo : KBS News

La reunión de los líderes del oficialista Poder del Pueblo y el principal partido opositor The Minjoo, programada para el día 25, ha sido pospuesta.El aplazamiento se atribuye a la condición de Lee Jae Myung, dirigente de The Minjoo, que dio positivo en la prueba de covid-19.Por esta misma razón, se canceló también la visita que Lee planeaba realizar al expresidente Moon Jae In el jueves 22.Sin embargo, la reunión de secretarios de las citadas formaciones para coordinar la agenda de la reunión de líderes se celebró, el miércoles 21, tal y como estaba previsto. Se estima, por lo pronto, que uno de los temas de debate sea el impuesto sobre ganancias provenientes de inversiones financieras, respecto al cual el jefe del oficialista Poder del Pueblo, Han Dong Hoon, comentó que los partidos deben llegar a un consenso para que dicho gravamen no entre en vigor en enero de 2024.