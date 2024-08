Incendio en hotel en Bucheon deja siete muertos y doce heridos

Photo : KBS News

Un incendio en un hotel en la ciudad de Bucheon, en la provincia de Gyeonggi, ha cobrado la vida de siete personas y dejado a otras doce heridas. El siniestro ocurrió alrededor de las 7:40 p.m. del jueves 22 de agosto.Las autoridades de prevención de incendios informaron, a las 12:30 a.m. del viernes 23, que entre los heridos, tres se encuentran en estado grave, aunque ninguno corre riesgo de fallecer. Todos los afectados fueron trasladados a un hospital cercano al hotel. Entre los fallecidos se cuentan cuatro hombres y tres mujeres, mientras hay cinco hombres y siete mujeres heridos.El incendio se originó en el octavo piso de un edificio de nueve plantas, incluidas dos plantas subterráneas.La mayoría de las víctimas fueron encontradas en las habitaciones y en el pasillo de los pisos octavo y noveno. El hotel, construido en 2003, no contaba con un sistema de rociadores, ya que no era obligatorio en el momento de su construcción.Se sospecha que el fuego se originó en una habitación vacía. Antes del incidente, un huésped había solicitado cambiar de habitación debido a un olor a quemado que percibió en la misma.