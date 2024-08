Administraciones previas de Seúl y Washington discreparon sobre intención de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Según anécdotas reveladas por un ex alto cargo del Gobierno estadounidense, había una patente discrepancia de posturas entre Seúl y Washington durante el mandato de Donald Trump, concretamente entre los asesores de la Casa Blanca, que sospechaban de la verdadera intención detrás del programa nuclear de Corea del Norte y la entonces administración de Moon Jae In de Corea del Sur, que promovía con energía el diálogo intercoreano.Tales anécdotas están incluidas en las memorias escritas por Herbert McMaster, exasesor presidencial de seguridad nacional de Estados Unidos, y publicadas el martes 27 (hora local).Titulado En guerra con nosotros mismos: Mi servicio en la Casa Blanca de Trump, el libro recuerda las fricciones que surgieron en junio de 2017 entre los representantes surcoreanos y estadounidenses, que estaban reunidos en la Casa Blanca para redactar el texto de la declaración conjunta a emitirse al final de la cumbre entre Donald Trump y Moon Jae In.McMaster puntualiza que Corea del Sur quería que el texto fuera escrito con un lenguaje que implicara posibilidades de negociación con Pyongyang, además de constatar que el Gobierno surcoreano lideraría el diálogo con Corea del Norte, en cambio Estados Unidos insistía en subrayar en la declaración conjunta la necesidad de implementar sanciones para hacer entender a Kim Jong Un que lo que más le conviene a él y a su régimen es el desarme nuclear.Asimismo rescata la conversación que tuvieron después de la cumbre Moon Jae In y Mike Pence, entonces presidente surcoreano y vicepresidente estadounidense, en las oficinas ejecutivas Eisenhower en Washington D.C. donde discreparon sobre las razones por las que Kim Jong Un se empecina en tener armas nucleares. Según McMaster, Moon estaba convencido de que el líder norcoreano creía necesario posee armas nucleares para defenderse, de una manera similar a Sadam Huseín de Irak o Muamar el Gadafi de Libia, mientras que Pence alegaba que Kim Jong Un las deseaba no para la autodefensa, ya que para eso ya tenía suficiente armamento convencional, sino para atacar.