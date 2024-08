El Constitucional declara inconstitucionales los objetivos climáticos del Gobierno

Photo : YONHAP News

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ha declarado inconstitucionales los objetivos climáticos del Gobierno en un fallo histórico que podría tener serias implicaciones para las políticas ambientales del país.Esta decisión marca la primera vez que un tribunal en Asia se pronuncia de forma tan contundente sobre la inadecuación de las medidas gubernamentales frente al cambio climático.El tribunal determinó por unanimidad que las actuales políticas del Gobierno surcoreano, que incluyen reducir al 40% de las emisiones de carbono para 2030 respecto a los niveles de 2018, y la meta de neutralidad de carbono para 2050, no cumplen con los requisitos de la Carta Magna.Los demandantes, un grupo integrado por jóvenes, niños y organizaciones cívicas, alegaron que el Gobierno no había establecido una estrategia clara para reducir las emisiones entre 2031 y 2049, dejando un vacío crítico en la planificación a largo plazo.El Constitucional sostiene que la falta de una estrategia intermedia vulnera el principio de prohibición del exceso, que obliga al Estado a adoptar medidas adecuadas y eficaces para proteger los derechos básicos de la población.Según el fallo, la insuficiencia de las medidas del Ejecutivo podría infringir los derechos fundamentales de los ciudadanos al no ofrecer una protección mínima frente a los riesgos derivados del cambio climático.En consecuencia, las cláusulas actuales sobre objetivos climáticos permanecerán vigentes hasta el 28 de febrero de 2026.Antes de esa fecha, el Gobierno y la Asamblea Nacional deberán desarrollar y adoptar una estrategia más robusta y detallada para abordar las emisiones de carbono y cumplir con los compromisos climáticos a largo plazo.