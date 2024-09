Líderes de partidos rivales se reúnen para contrastar diferencias

Photo : YONHAP News

Los líderes de los partidos rivales mantuvieron su primera reunión oficial el domingo 1 de septiembre.Han Dong Hoon, líder del oficialista Poder del Pueblo, se reunió para conversar con Lee Jae Myung, líder del principal partido opositor The Minjoo, a las 2 de la tarde del domingo en la Asamblea Nacional.El encuentro, inicialmente programado para 90 minutos, se amplió a más de dos horas. Sin embargo, ambas partes no pudieron reducir diferencias en temas polémicos como la postura de The Minjoo solicitando que un fiscal especial investigue un informe militar sobre la muerte de un infante de marina el año pasado, o la concesión de subsidios para todos los ciudadanos.Ambas partes tampoco lograron estrechar posturas sobre la restricción del privilegio parlamentario, una propuesta de Han, pues Lee afirmó que ese asunto debería tratarse junto con la inmunidad presidencial frente a un proceso penal.Han mostró expectativas para que los dos partidos declaren el cese de la lucha política y lleguen a una visión para una reforma política productiva y orientada a futuro, mientras que Lee llamó a restaurar una política normal donde los temas se resuelvan a través del diálogo y del compromiso.Sin embargo, ambos coincidieron en crear un comité asesor donde poder deliberar sobre "temas considerados prioritarios", como el sustento de los ciudadanos.