Yoon no asistirá a la ceremonia de apertura de la Asamblea Nacional

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol no asistirá a la ceremonia de apertura de la XXII Asamblea Nacional, programada para el lunes 2.Un funcionario de la Oficina Presidencial mencionó las acciones unilaterales del partido opositor, como el "impeachment" contra el presidente.La Asamblea Nacional comenzará su sesión ordinaria el lunes 2 y es tradición que el presidente asista a la ceremonia de inauguración y pronuncie un discurso. No obstante, y según dicha fuente, Presidencia considera apropiado normalizar primero la Asamblea Nacional, antes de invitar al presidente.La ceremonia de apertura de la 22ª Asamblea, originalmente prevista para el 5 de julio, fue boicoteada por el partido Poder del Pueblo entre una intensa lucha partidista por las acciones legislativas unilaterales de la Asamblea, liderada por The Minjoo, el principal partido opositor.Por su parte el oficialista Poder del Pueblo también solicitó que Yoon no asistiera a la ceremonia, motivo por el cual el evento se aplazó indefinidamente, hasta que los partidos rivales acordaron realizar la inauguración junto con el inicio del primer período ordinario de sesiones de la XXII Asamblea.Si Yoon no asiste, será la primera vez desde 1987 que un presidente se ausenta de la ceremonia de apertura parlamentaria.