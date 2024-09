Partidos se enfrentan en el 2º día de la Asamblea Nacional

Photo : KBS News

En el segundo día de la sesión regular de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, los partidos políticos continuaron con intensos intercambios de acusaciones.El partido gobernante, Poder del Pueblo, criticó al principal opositor The Minjoo por plantear sospechas infundadas sobre una posible imposición de la ley marcial.El oficialismo calificó estas acusaciones como "propaganda sin fundamento" y acusó al opositor de utilizar esta narrativa como una táctica para consolidar a sus seguidores antes del veredicto de primera instancia contra su líder, Lee Jae Myung.Por su parte, The Minjoo pidió la expulsión de Kang Sun Young, legisladora de Poder del Pueblo, por comparar a Lee Jae Myung, con Vladimir Lenin, el primer líder de la Unión Soviética. El opositor argumentó que calificar a un representante elegido legítimamente como "una fuerza antiestatal" es una afrenta al pueblo.Asimismo, The Minjoo continuó su crítica hacia el candidato a ministro de Defensa, Kim Yong Hyun, acusándolo de estar implicado en un escándalo de interferencia indebida en la investigación sobre la muerte de un soldado de la Infantería de Marina y en un caso de lobby.La formación también criticó la prolongada crisis en el sistema de salud y exigió la destitución del ministro y un viceministro de Salud y Bienestar, así como del jefe secretario de asuntos sociales de la Oficina Presidencial, responsabilizándolos por la falta de soluciones efectivas.