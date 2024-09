Líder oficialista sugiere implementar una vía rápida de leyes sobre vida ciudadana

Photo : YONHAP News

El líder parlamentario del partido gobernante Poder del Pueblo, Choo Kyung Ho, acusó al principal opositor The Minjoo de existir únicamente para proteger a su líder, Lee Jae Myung, instándole a liberarse de ese “atolladero”.Choo Kyung Ho, líder parlamentario del oficialismo expresó el jueves 5 que la “tiranía legislativa” del partido The Minjoo no tiene fin, y sigue sin hacer nada por la vida de la gente en un parlamento transformado en escenario de lucha política.Durante un discurso ofrecido en la Asamblea Nacional, el político aludió a los problemas legales de Lee Jae Myung, líder de The Minjoo, como principal motivo de regresión política y confrontación extrema existente entre los partidos rivales.Así, urgió a dejar la confrontación política y a trabajar por resolver los problemas que se amontonan directamente vinculados con la vida del pueblo. Al respecto, Choo propuso crear un "órgano consultivo entre el Gobierno y los partidos políticos" para abordar los proyectos de ley sobre la vida de los ciudadanos e implementar una "vía rápida para legislar sobre la vida del pueblo", a fin de lograr que los proyectos de ley con poco desacuerdo entre oficialismo y oposición sean procesados ágilmente.Asimismo, Choo propuso promulgar una Ley de Prácticas Éticas de Diputados para sancionar a aquellos legisladores que usen malas palabras, abusen o difundan información falsa.