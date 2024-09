Ejército despliega sistema anti-drones para contrarrestar amenazas norcoreanas

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Defensa anunció el viernes 6 que el ejército ha venido desplegando un sistema integrado anti-drones en múltiples ubicaciones del país, de cara a contrarrestar las amenazas que suponen los vehículos aéreos no tripulados de Corea del Norte.El sistema integrado consta de varios equipos, incluidos radares y bloqueadores de señales de drones, permitiendo detectar, rastrear y derribar vehículos no tripulados.Según informan, el ejército planea desplegar inicialmente unos 20 de estos sistemas en unidades bajo el Comando de Defensa de la Capital, u otras encargadas de defender áreas clave.La medida busca reforzar la capacidad de respuesta con drones de Corea del Sur, después de que cinco drones norcoreanos cruzaran la frontera en diciembre de 2022, uno de los cuales llegó hasta Seúl sin que los militares lograran interceptar ninguno de ellos.Mientras, Corea del Norte centra sus esfuerzos en aumentar su potencial con drones y vehículos aéreos no tripulados, incluidos los dos tipos de drones autodestructivos que presentó en agosto.