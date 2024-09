Yoon nombra ministro de Defensa y presidente de Comisión de DDHH

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol nombró el viernes 6 a Kim Yong Hyun como nuevo ministro de Defensa y a Ahn Chang Ho como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.Aunque la Asamblea Nacional no aprobó los informes de las audiencias de confirmación, Yoon avanzó con los nombramientos.Las audiencias se llevaron a cabo los días 2 y 3 de septiembre, pero no hubo acuerdo en la aprobación de los informes. El jueves 5, el presidente los reclamó de nuevo y, al no recibir respuesta, optó por el nombramiento directo presidencial, pues la ley surcoreana otorga dicha potestad al presidente si el Parlamento no responde dentro del plazo marcado.