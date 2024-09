Gobierno anuncia medidas para mejorar seguridad en vehículos eléctricos

Ante la creciente preocupación por los incendios en algunos vehículos eléctricos, el Gobierno ha anunciado un paquete de medidas para mejorar la seguridad de estos vehículos.En concreto, a partir de octubre implementarán un sistema piloto para certificar la seguridad de las baterías de los vehículos eléctricos antes de su comercialización, mientras que los fabricantes estarán obligados a revelar información clave sobre las baterías, como el origen de los materiales u otros detalles de los proveedores.También ofrecerán instalación gratuita a aquellos vehículos que no cuenten con un sistema de gestión de baterías (BMS), e intentarán mejorar el rendimiento de los que ya lo tienen.El Gobierno también se centrará en la seguridad de los estacionamientos subterráneos, donde resulta más difícil controlar un incendio en sus primeras etapas. Concretamente, los nuevos edificios deberán contar con sistemas de rociado de tubería húmeda para una respuesta inmediata en caso de incendio.Además planean ampliar la distribución de equipos especializados para extinción de incendios en vehículos eléctricos, como tanques de agua portátiles y mantas ignífugas, en todas las estaciones de bomberos del país, hasta finales de 2025.Asimismo, a partir del próximo año los fabricantes de automóviles que no contraten un seguro para cubrir daños causados por posibles defectos en sus productos no podrán recibir subsidios gubernamentales para sus vehículos eléctricos. La medida busca garantizar que, ante posibles problemas, los consumidores reciban una compensación adecuada.