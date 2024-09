Partidos buscan integrar a médicos en grupo consultivo sobre reforma sanitaria

Photo : YONHAP News

Oficialismo y oposición intentan convencer a los médicos de participar en el grupo consultivo propuesto para abordar el tema de la reforma sanitaria, incluido el polémico aumento de plazas para estudiar medicina.Poder del Pueblo y el principal opositor The Minjoo decidieron aunar posturas, y el lunes 9 sus respectivos jefes parlamentarios se reunieron y conversaron sobre cómo resolver el vacío producido en la atención sanitaria. Mientras, el Gobierno ha anunciado que no piensa dar marcha atrás en el aumento de cupo para estudiar medicina y la sociedad de médicos exige revisarlo desde cero.Al respecto, ambas formaciones coincidieron en que el debate sobre la reforma sanitaria quedará incompleto si no cuenta con la participación de los médicos, y expresaron que se esforzarán al máximo para convencerlos de sumarse a dicho grupo consultivo.