Fiscal general respeta conclusión de panel externo sobre primera dama

Photo : YONHAP News

El fiscal general Lee One Seok ha afirmado que respeta las conclusiones del panel externo para revisar investigaciones creado por la Fiscalía, a fin de conocer su opinión sobre un caso que salpica a la primera dama Kim Keon Hee, por sospechas de incumplir la Ley de Prohibición de Favores y Sobornos, al haber recibido regalos -incluido un bolso de lujo- de un pastor protestante coreano-estadounidense en 2022.El pasado viernes 6, durante una sesión a la que acudieron catorce de sus quince integrantes, todos expertos ajenos a la fiscalía y elegidos al azar, el panel recomendó por unanimidad no formular cargos contra la esposa del presidente, al carecer de sólidos fundamentos.Al respecto, el lunes 9 el fiscal general dijo aceptar las conclusiones del panel, tal y como afirmó que haría, asegurando que antes de comenzar la investigación abordaría el caso respetando su opinión.Expresó que pese a que la opinión de dichos expertos disiente en gran medida del sentir popular, el presidente Yoon Suk Yeol ya admitió en público que consideraba como "poco prudentes" las acciones de la primera dama. No obstante, recordó que desde un punto de vista meramente legal, una imprudencia o insensatez no es sinónimo de delito, ni siempre es objeto de sanción penal.