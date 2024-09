Pentágono minimiza exhibición de nuevo lanzador de misiles de Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Estados Unidos ha desestimado la reciente exhibición de un nuevo lanzador móvil de misiles (TEL) de 12 ejes y 24 ruedas por parte de Corea del Norte, destacando que el uso de medios y de imágenes para mostrar su potencial militar no es una táctica nueva del régimen norcoreano.Pat Ryder, portavoz del Pentágono, expresó el 9 de septiembre a la prensa que no haría comentarios sobre cierta información vinculada con las capacidades de Corea del Norte, recordando que no es extraño que Pyongyang recurra a medios e imágenes para transmitir un mensaje.Subrayó que la principal prioridad de Estados Unidos es trabajar con los aliados de la región, incluidos Corea del Sur y Japón, para garantizar la seguridad y la estabilidad regional, y disuadir posibles ataques.El domingo 8 de septiembre la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte divulgó que el líder Kim Jong Un visitó una fábrica de material de defensa, y publicó unas fotos de la visita que mostraban a Kim posando con una mano sobre las ruedas del nuevo TEL de 12 ejes.Es la primera vez que Corea del Norte exhibe este tipo de lanzador móvil, hecho que los analistas interpretan como una señal de desarrollo de nuevos misiles balísticos intercontinentales por parte de Pyongyang.