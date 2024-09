Conferencia en Seúl sobre IA militar llama a mantener el control humano en armas nucleares

Photo : YONHAP News

El martes 10 concluyó una conferencia internacional en Seúl sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito militar, referida como "Reunión de Alto Nivel sobre el Uso Responsable de la Inteligencia Artificial en el Ámbito Militar".El encuentro tuvo una duración de dos días y fue organizado por Corea del Sur, Países Bajos, Singapur, Kenia y Reino Unido.Antes de finalizar, adoptaron un acuerdo con un "Plan de Acción", que suscribieron 61 de los 96 países presentes.El documento señala como esencial que los humanos mantengan el control de cualquier acción relacionada con armas nucleares, para no obstaculizar el objetivo de eliminar estas armas.Los participantes pidieron establecer medidas de seguridad más estrictas para evitar que la IA militar caiga en manos equivocadas o sea utilizada de forma irresponsable.Aunque el documento no tiene carácter vinculante, se espera que sirva como referencia u hoja de ruta en futuros foros internacionales, aunque 35 de los países participantes, incluidos Israel y China, no firmaron el acuerdo.El Gobierno surcoreano planea llevar el tema ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para continuar con los debates.