NewJeans pide a ADOR que restituya a Min Hee Jin

Photo : YONHAP News

El grupo New Jeans ha hecho su primera declaración oficial sobre el conflicto interno de la agencia ADOR, exigiendo el regreso de la ex directora ejecutiva Min Hee Jin.Mediante una emisión en vivo de YouTube, en la noche del día 11, las cinco integrantes de New Jeans abogaron por el regreso de Min Hee Jin al mando de ADOR, que integra gerencia y producción.También solicitaron a Hive y a Bang Si Hyuk que apuesten fuertemente por normalizar ADOR con el retorno de Min. En cuanto a la transmisión en vivo, explicaron que habían solicitado la protección de Hive pero fue ignorada, y en ese proceso la exCEO Min fue destituida. Por último, expresaron que se animaron a pronunciarse al sentirse perdidas y sin saber en quién confiar en el futuro.Por ejemplo Danielle, una de las integrantes del grupo, comentó que se enteraron del despido de Min el mismo día por las noticias, expresando que la decisión unilateral de la firma les hizo pensar que no respetan al grupo en absoluto. Por su parte, Minji enfatizó que el motivo de su solicitud es mantener una buena relación sin disputas con Hive.Pese a todo, no hicieron mención alguna de sus próximos pasos si sus reivindicaciones no son aceptadas.