Aumentan el coste de urgencias para pacientes leves

Photo : KBS News

A partir del viernes 13, los pacientes con afecciones leves o no urgentes que acudan a las salas de emergencia de los grandes hospitales en Corea del Sur tendrán que asumir el 90% del coste médico.En los hospitales regionales de urgencias, que suelen más grandes y especializados, el costo de la atención aumentará en 90.000 wones en promedio, pasando de 130.000 a 220.000 wones, mientras que en los centros locales de emergencia, que son más pequeños, el coste subirá unos 40.000 wones, de 60.000 a 100.000 wones.Durante la festividad de Chuseok, las tarifas de los especialistas en emergencias aumentarán hasta un 350%. No obstante, el Gobierno ha aclarado que ese recargo, aplicable solo durante el periodo festivo, no supondrá un cargo extra para los pacientes.