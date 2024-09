Corea del Norte lanza otros 160 globos con basura

Photo : YONHAP News

Corea del Norte realizó un nuevo lanzamiento de más de 160 globos con basura hacia Corea del Sur.El Estado Mayor Conjunto (JCS) dijo haber detectado unos 30 paquetes de basura en las zonas norteñas de la provincia de Gyeonggi y en Seúl desde que comenzaron a lanzar globos con basura el miércoles 18 por la tarde y continuaron hasta la noche.Los globos contenían diversos tipos de residuos, como papel, botellas de plástico y materiales similares, pero no sustancias peligrosas. También confirmó que hasta la fecha no han identificado ningún globo con basura flotando en el aire.Cada globo mide entre 2 y 3 m de diámetro y entre 3 y 4 m de largo, y carga varios paquetes con bolsas de basura. Al explotar en el aire, la bolsa se divide en otras más pequeñas, por lo que la cantidad del objeto que cae y la cantidad del globo no necesariamente coinciden.Desde el pasado mes de mayo, Corea del Norte ha lanzado miles de globos con basura hacia Corea del Sur en más de 21 ocasiones.