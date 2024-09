Photo : YONHAP News

El expresidente Moon Jae In ha solicitado una “revisión completa” del discurso de Corea del Sur sobre la reunificación intercoreana y la paz en la península coreana, ahora que Corea del Norte ha declarado oficialmente a las dos Coreas como “países hostiles” y en estado de guerra.Moon hizo estas declaraciones el jueves 19 durante un discurso ofrecido en Gwangju durante un evento para conmemorar el sexto aniversario de la Declaración de Pyongyang, que Moon y el líder norcoreano Kim Jong Un proclamaron tras las cumbres celebradas en 2018.El expresidente señalo que el actual gobierno de Corea del Sur parece no estar dispuesto a acometer esa precisa revisión, o es incapaz de hacerlo.Subrayó la necesidad de que Corea del Sur participe activamente en el diálogo con el Norte para garantizar que Seúl no sea ignorado o aislado en caso de que Washington y Pyongyang reanuden el diálogo bajo un nuevo gobierno estadounidense.Moon también advirtió que la península enfrenta un momento peligroso, señalando la suspensión total del acuerdo militar intercoreano o el continuo lanzamiento de globos con basura por parte de Corea del Norte desde la frontera hacia el Sur durante las últimas semanas.