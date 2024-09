Zelenski critica a Rusia por convertir a Corea del Norte y a Irán en cómplices de guerra

Photo : YONHAP News

Zelenski ha criticado a Rusia por convertir a Corea del Norte y a Irán en cómplices de crímenes de guerra.Durante una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrada el 24 de septiembre en Nueva York, el presidente ucraniano afirmó que no hay ninguna justificación válida para que Rusia involucre a Irán y a Corea del Norte como cómplices en los crímenes de guerra que se cometen en Europa.También acusó a esos países de ayudar a matar ucranianos suministrando armas y colaborando con el presidente ruso, Vladímir Putin, en su intento de conquistar territorio ucraniano.Zelenski subrayó que Rusia no tiene intención de buscar la paz a través del diálogo, insistiendo en que hacen falta acciones concretas.En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, criticó a Eslovenia, que actualmente ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad en septiembre, por añadir una sesión informativa no programada, lo que, según él, ofreció un "escenario" a Zelenski para su presentación.