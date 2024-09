Cuatro de cada diez ancianos coreanos vivían solos en 2023

Casi 4 de cada 10 personas mayores del país vivían solas en 2023.Según datos de la Oficina de Estadísticas de Corea revelados el día 26, en 2023 había 5,6 millones de hogares integrados por personas mayores de 65 años o más, de los cuales casi 2,1 millones, o un 37,8%, vivían solos.Se prevé que la proporción de hogares unipersonales entre las personas mayores, que aumenta radualmente, represente el 42,1% del total en 2052.Un 32,8 % de los mayores que viven en hogares unipersonales tenía un trabajo, mientras que un 49,4% de ellos dijeron tener formas de cubrir los gastos de manutención, y un 33,2% dependía del apoyo del gobierno o grupos cívicos.Por otra parte, un 18,7% de los mayores que viven solos dijeron no tener a nadie de quien pudieran recibir ayuda, y un 19,5% aseguró no tener contactos externos.En una evaluación subjetiva, un 44% de esos mayores que viven en hogares unipersonales dijo no gozar de buena salud.