Ante las controvertidas declaraciones de Rafael Grossi prácticamente reconociendo a Corea del Norte como estado nuclear, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha aclarado que su director general intentaba emitir un llamado urgiendo a resolver lo antes posible el desarrollo nuclear que Pyongyang promueve de forma ilegal.Dicho comentario surgió durante una entrevista con la agencia AP publicada el 26 de septiembre, donde Grossi expresó que Corea del Norte se convirtió de facto en un país poseedor de armas nucleares en 2006.Al respecto Fredrik Dahl, portavoz del OIEA, explicó al día siguiente a la agencia surcoreana Yonhap News que Grossi no aludió a reconocer a Corea del Norte como estado nuclear, sino que intentó enfatizar la necesidad de esforzarse por dialogar con el régimen de Kim Jong Un para reanudar las inspecciones y neutralizar su programa de desarrollo nuclear.En este contexto, mencionó un reciente informe del OIEA sobre cómo aplicar las salvaguardias del organismo a Corea del Norte, en especial el artículo 36, que establece que OIEA cooperará ágilmente para hacer que Pyongyang cumpla con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y respete el Tratado de No Proliferación. Dicho precepto incluye que el director general del OIEA intentará cooperar para resolver problemas nuevos o pendientes relacionados, mientras que los inspectores del OIEA no puedan completar sus tareas en Corea del Norte.