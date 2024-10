Corea del Norte vuelve a enviar globos con basura hacia el Sur

Photo : YONHAP News

Corea del Norte volvió a lanzar globos con basura hacia Corea del Sur el día 2 de octubre, acción que no realizaba desde hace unos 10 días.Según informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, sobre las 5:20 am, Corea del Norte reanudó el lanzamiento de - presumiblemente- globos con basura hacia el sur. Detalló que, considerando la dirección del viento, podrían dirigirse hacia el norte de Gyeonggi y el área metropolitana de Seúl.El Estado Mayor instó a la ciudadanía a tener precaución ante la posible caída de los residuos transportados por los globos, urgiendo a no tocarlos y a informar inmediatamente al ejército o a la policía.El 23 de septiembre, las autoridades militares surcoreanas advirtieron que, si los lanzamientos continuaban amenazando la seguridad de los ciudadanos, adoptarían "medidas militares contundentes" en respuesta.