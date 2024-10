Comienza el Festival de Cine de Busan con 224 obras para exhibir

Photo : YONHAP News

La ceremonia de inauguración del 29º Festival Internacional de Cine de Busan tendrá lugar a las 7:00 de la noche del miércoles 2 de octubre.Como película de apertura exhibirán 'Uprising', del director Kim Sang Man, mientras que la cinta de clausura será 'Spirit World', del cineasta singapurense Eric Khoo.En total, el programa del BIFF 2024 incluye 224 obras de 63 países, que serán proyectadas en 28 pantallas de siete cines de Busan, la sede del festival.Como sección más relevante, al ofrecer una mirada actual al cine asiático de hoy es New Currents (Nuevas Corrientes), donde este año compiten diez películas de directores de Asia, incluidas dos surcoreanas.También destaca una sección de nuevo cuño para la presente edición bautizada como 'El sentir de la adolescencia, el cine de los adolescentes', con historias protagonizadas por jóvenes antes de cumplir la mayoría de edad.Dicha sección incluye varias cintas premiadas o que llamaron la atención en festivales de cine de prestigio mundial, como 'Tiger Stripes' de Amanda Nell Eu, galardonada en la Semana de Críticos del Festival de Cannes 2023, 'City of Wind' de Purev-Ochir Lkhagvadulam, cuyo actor principal fue premiado en la sección Orizzonti en el Festival de Venecia del año pasado, o 'My Sunshine' de Hiroshi Okuyama, invitada a la sección Un Certain Regard (Una Cierta Mirada) del Festival de Cannes de este año.La vigésimo novena edición del BIFF, o BIFF 2024, echará el telón el 11 de octubre.