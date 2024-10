Photo : YONHAP News

Moscú considera que con la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos, actualmente a un nivel de compartir estrategias nucleares, resulta imposible desnuclearizar la península coreana.Según las agencias Tass y Sputnik, el día 2 (hora local) el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró, mediante su página web, que a estas alturas en que la alianza militar entre Seúl y Washington ha crecido hasta el punto de realizar conjuntamente planificaciones de despliegue nuclear, como bien publicita el Gobierno surcoreano, ya no es posible lograr la desnuclearización.Este comentario se interpreta como una reacción de Moscú a la intervención que hizo la Cancillería de Corea del Sur, calificando de "irresponsable" una reciente declaración del ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, sobre el desarme nuclear de Corea del Norte.El pasado 27 de septiembre, Lavrov manifestó que la desnuclearización norcoreana es un caso cerrado y poco después las autoridades diplomáticas de Seúl expresaron que tales palabras reflejan que Rusia no está asumiendo cabalmente las responsabilidades y obligaciones que le corresponden como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y uno de los Estados impulsores del Tratado de No Proliferación Nuclear.