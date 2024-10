Rivalidad entre oficialismo y oposición aumenta a dos días de las parciales

Photo : YONHAP News

El lunes 14, a falta de dos días para las elecciones parciales, el partido oficialista Poder del Pueblo aumentó su ofensiva contra la oposición, al acusar a The Minjoo y a Reconstrucción de Corea de afrontar los comicios como un mero escenario de propaganda política.El líder oficialista, Han Dong Hoon, criticó que varios integrantes de The Minjoo insultaron reiteradamente a los familiares del ya difunto jefe de distrito de Geumjeong, en Busan, y a los votantes de dicha circunscripción, al calificar de "despilfarro de impuestos" las elecciones parciales para cubrir el cargo que quedó vacante tras la súbita muerte en junio de Kim Jae Yoon, de Poder del Pueblo.En tanto, The Minjoo reforzó su campaña electoral para apoyar a sus candidatos a las elecciones parciales del miércoles 16, para ocupar los cargos de gobernador regional de Ganghwa, Yeonggwang y Gokseong, de jefe de distrito de Geumjeong y de superintendente de Educación de Seúl.Aunque los comicios se celebran en apenas cuatro circunscripciones, para los partidos son relevantes al ser vistos como el primer barómetro de la voluntad del electorado tras las elecciones generales de abril de 2024.