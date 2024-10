Photo : YONHAP News

El líder norcoreano, Kim Jong Un, expresó que Corea del Norte no dudará en usar su fuerza cuando Corea del Sur, el país hostil, viole su soberanía.Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte el viernes 18, Kim hizo esas declaraciones el día anterior mientras inspeccionaba el cuartel general del 2.º Cuerpo del ejército norcoreano.Kim detalló que dinamitar las carreteras intercoreanas no sólo implica cortar la mala relación que ha persistido durante siglos con Seúl, sino también eliminar de raíz el inútil sentimiento de compatriotas y la percepción poco realista de la reunificación.Por último, advirtió que si hipotéticamente Corea del Norte tuviera que usar su fuerza ofensiva contra Corea del Sur, sería una acción de represalia legítima contra un país hostil, y no contra un país hermano.