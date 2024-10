Fiscalía desestima presunta manipulación de acciones por parte de la primera dama

Photo : YONHAP News

La Fiscalía consideró infundada la sospecha de que la primera dama Kim Keon Hee estuvo implicada en la manipulación del precio de las acciones de Deutsche Motors, cuatro años y seis meses después de que un grupo del partido The Minjoo presentara una denuncia contra Kim en abril de 2020.La fiscalía concluyó que no había hechos probados para considerar que hubiera incumplido la Ley de Mercado de Capitales y desestimó la acusación el jueves 17.Explicaron que cuando confió la gestión de sus cuentas al ex presidente de Deutsch Motors, Kwon Oh Soo, no tenía conocimiento alguno de una posible manipulación en el precio de las acciones, o que, a sabiendas pactara algún precio de forma deshonesta en connivencia con KwonDeutsch Motors, distribuidor oficial de automóviles BMW en Corea del Sur, generó controversia por manipulación organizada en el precio de sus acciones entre 2009 y 2012. Kwon y otros terceros han sido condenados por delitos financieros vinculados al caso.