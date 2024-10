Lee Jae Myung cuestiona exoneración de primera dama

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, líder de The Minjoo, el principal partido opositor, lanzó duras críticas el viernes 18 tras conocer la decisión de la Fiscalía de exonerar a Kim Keon Hee, la primera dama, de las acusaciones de manipular acciones vinculadas a la empresa Deutsche Motors.Durante la reunión del comité ejecutivo de The Minjoo, Lee calificó el 17 de octubre, día en que la Fiscalía hizo pública su decisión, como "el día en que se dictó sentencia de muerte al Estado de derecho en Corea del Sur", sugiriendo que el sistema judicial del país ha sido comprometido.Así, The Minjoo decidió avanzar con una moción de destitución contra el fiscal general, Shim Woo Jung, alegando falta de imparcialidad en las investigaciones.Mientras, la Asamblea Nacional prosigue con sus audiencias en 11 comités permanentes, incluido el Comité de Legislación y Justicia, donde se esperan intensos choques entre oficialismo y oposición, particularmente sobre la exoneración de Kim Keon Hee y las investigaciones en curso sobre el escándalo urbanístico de Daejang-dong, que compromete a Lee Jae Myung.