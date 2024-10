Partidos condenan envío de tropas norcoreanas a Rusia

Photo : YONHAP News

La clase política surcoreana ha criticado fuertemente el envío de tropas norcoreanas a Rusia, y el partido gobernante Poder del Pueblo enfatizó que supone un grave desafío tanto para el Derecho Internacional como para el orden global.Choo Kyung Ho, a cargo del oficialismo, declaró el lunes 21 una profunda inquietud por los intercambios ruso-norcoreanos. Concretamente, aludió a los posibles beneficios para Pyongyang por enviar efectivos, máxime si Moscú decide ofrecer a cambio tecnologías militares clave, como la vinculada con la reentrada en la atmósfera de misiles balísticos intercontinentales. También mencionó que Rusia podría secundar a Corea del Norte para ser reconocido como estado nuclear, o intervenir en caso de contingencias en la península coreana.En tanto The Minjoo, el principal partido opositor, también condenó la ayuda de Corea del Norte a Moscú, aunque enfatizó que Corea del Sur no deberá enemistarse con Rusia, urgiendo a mantener una mayor flexibilidad en la esfera diplomática para proteger los intereses nacionales.Al coincidir la postura de los dos partidos con más escaños en la Asamblea Nacional, se estima que promoverán la adopción de una resolución exhortando al cese del envío de tropas norcoreanas a Rusia, en línea con la propuesta del Comité de Análisis de Seguridad Nacional de The Minjoo del pasado viernes 18.